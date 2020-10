चेन्नई सुपरकिंग्स को ऐसे सपोर्ट कर रही है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, देखें Video

IPL 2020: आईपीएल 2020 के 49वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर है. प्लेऑफ की रेस में यकीनन सीएसके बाहर हो गई है लेकिन केकेआर अभी भी रेस मेंं बनी हुई है. आजका मैच जीतकर केकेआर प्लेऑफ की रेस में राजस्थान और हैदराबाद की टीम से आगे हो सकती है. ऐसे में आईपीएल टूर्नामेंट में एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी. केकेआर और सीएसके के मैच में राजस्थान और हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स की जीत की दुआ करती हुई दिख रही है. राजस्थान और हैदराबाद ने अपने ट्विटर पर वीडिययो ओर तस्वीर शेयर कर सीएसके को सपोर्ट करने की बात की है, रॉयल्स औऱ हैदराबाद के इस अनोखे अंदाज को सीएसके फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. दोनों टीमों के ट्विटर पर चेन्नई को सपोर्ट करने की बात लिखी गई है और साथ ही कुछ वीडियो भी शेयर किए गए हैं जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.

