IPL इतिहास की इकलौती टीम जिसने लॉर्ड्स में जाकर खेला मैच, Mohammad Kaif की पारी ने चौंकाया था

चैरिटी के लिए खेला गया था मैच

6 जुलाई 2009 में ब्रिटिश एशियन कप (British Asian Cup) के तहत दोस्ताना टी-20 मैच खेला गया था. इस मैच से जो भी कमाई हुई उसे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट (British Asian Trust) में दे दिया गया. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी शेन वार्न ने की थी तो वहीं मिडिलसेक्स टीम की कप्तानी शॉन उदल ने की थी. मिडिलसेक्स टीम (Middlesex) की ओर से भारत के मुरली कार्तिक खेलते हुए नजर आए थे. डे-नाइट खेले गए इस मैच में Middlesex ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया.

मोहम्मद कैफ ने पारी में लगाए केवल 1 चौका

राजस्थान रॉयल्स की टीम के तरफ से मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने 35 गेंद पर 41 रन बनाए थे. जिसमें केवल एक चौका शामिल था. कैफ के अलावा स्वप्निल असनोदकर ने भी 41 रन बनाए. इन दो बल्लेबाजों के अलावना दिमित्री मस्कारेन्हास ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंद पर 32 रन बनाए थे. राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए. मिडिलसेक्स टीम (Middlesex) की ओर से खेल रहे मुरली कार्तिक को 1 विकेट मिला था.

