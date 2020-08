IPL 2020: राजस्थान रॉयल्स इस शर्त के साथ विराट कोहली को करना चाहती है टीम में शामिल

IPL 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स आईपीएल (IPL) को लेकर कई तरह के Meme बना रहे हैं. बता दे कि सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Roylas) के एक फैन ने कोहली की तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो राजस्थान रॉयल्स की टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. फैन ने तस्वीर शेयर कर राजस्थान फ्रेंचाइजी को टैग करके पूछा कि, टक्या वो विराट कोहली (Virat Kohli) को टीम में लेने पसंद करेंगे.' फैन के द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर राजस्थान रॉयल्स ने कमेंट कर रिप्लाई किया. राजस्थान रॉयल्स ने रिप्लाई करते हुए लिखा, टउसी शर्त पर जब मिस्टर नैग्स भी कोहली के साथ-साथ टीम में आएंगे.' बता दें कि मिस्टर नैग्स आरसीबी (RCB) के बैकरूम स्टाफ हैं और आरसीबी खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते हुए अकसर देखे जाते हैं.

Only if @NagsMr comes along too. https://t.co/ywmIgoaoGepic.twitter.com/gLd9PnU3LG