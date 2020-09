IPL 2020: सीएसके ने Ravindra Jadeja को तलवार देकर ऐसे किया सम्मानित, देखें Video

गौरतलब है कि आईपीएल के इतिहास में जडेजा 100 से ज्यादा विकेट और 1900 रन बनाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. जडेजा ने आईपीएल में 108 विकेट अपने नाम कर रखे हैं. आईपीएल के इतिहास में जडेजा इकलौते बांये हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं जिनके नाम 108 विकेट दर्ज है.

जडेजा ने अवार्ड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे ये अवॉर्ड देने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत-बहुत धन्यवाद. इस अद्भुत फ्रेंचाइजी के लिए खेलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है. ये मेरे लिए एक अवसर है, जिसे मैं संजोता हूं. अब मैं आईपीएल के 13वें सीजन की ओर देख रहा हूं.' गौरतलब है कि जब कभी भी जडेजा अपने करियर में कुछ कमाल करते हैं तो मैदान पर तलबार वाजी करके इसका जश्न मनाते हैं.

Thank you to the @chennaiipl team for bestowing me with this award. Playing for this amazing franchise is an honor and an opportunity I cherish. Looking forward to the season. pic.twitter.com/qE5T36eE48