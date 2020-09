IPL 2020: RCB गेंदबाजों की घातक यॉर्कर देखकर फूले नहीं समा रहे कोहली, खुशी से यूं झूमते नजर आए- Video

IPL 2020 के लिए रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम कमर कस चुकी हैं. आरसीबी के सभी खिलाड़ी नए-नए उपयोग के साथ तैयारी कर रहे हैं. ऐसा ही एक उपयोग गेंदबाजी कोच एडम ग्रिफिथ ने आरसीबी गेंदबाजी के साथ किया है. आरसीबी ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया गया है जिसमें स्पिनर औऱ तेज गेंदबाजों के यॉर्कर को और उम्दा बनाने के लिए गेंदबाजी कोच ने फन चैलेंज दिया, जिसमें हर गेंदबाज को 10 गेंद करने को दिए गए. इन 10 गेंद पर गेंदबाजों को यॉर्कर करने थे. गेंदबाजों के लिए टारगेट निर्धारित किए गए थे और टारगेट पर गेंद लगने पर गेंदबाजों को 1, 3 और 5 पॉइंट दिए गए. वीडियो में स्पिनर और तेज गेंदबाज अपनी ओर से टारगेट को हिट करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए. चहल से लेकर मोहम्मद सिराज सभी ने जमकर गेंदबाजी की और अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश की.

Our bowling coach, Adam Griffith, comes up with a fun and challenging competition to help our bowlers fire in those yorkers.

Safe to say all our bowlers are sharpshooters! #PlayBold#IPL2020#WeAreChallengerspic.twitter.com/Nkjv97aQZc