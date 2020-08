IPL 2020: कोहली को RCB 'मिस्टर नैग्स' ने जल्द पिता बनने को लेकर दी बधाई, कप्तान का रिएक्शन हुआ वायरल Video

वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि 'मिस्टर नैग्स' कोहली से उनके जनवरी में पिता बनने वाली गुड न्यूज को लेकर चर्चा करते हैं. 'मिस्टर नैग्स' कोहली से कहते हैं मुबारक हो, इसपर कप्तान कहके हैं कि मुबारक बाद किस लिए, जिसके जवाब में नैग्स कहते हैं आपको पता है कि आपने क्या किया है. ये सुनकर कोहली ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं, कोहली ने कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है और सबकुछ इस समय ठीक है.

देखें Video

BREAKING NEWS: #Peas has been cancelled for #IPL2020! Find out if the players are happy or sad. #PlayBold#IPL2020#RCBInsiderpic.twitter.com/vrgrusYVNJ