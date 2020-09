IPL 2020: कुछ ऐसे आरसीबी की टीम करेगी कोरोना हीरोज को सलाम

IPL 2020: आईपीएल 2020 (IPL 2020) का आगाज 19 सितंबर से होना है. कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण इस बार आईपीएल भारत से बाहर यूएई में होना है. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम (RCB) यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) खेलेगी तो कोरोना नायकों के सम्मान में खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे ‘ माय कोविड हीरोज' लिखा होगा. आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने यूएई में वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में इस जर्सी के लांच के मौके पर गुरूवार को कहा ,‘‘ पहली बार एक टीम के रूप में हम इस तरह की शानदार मुहिम से जुड़े. यह उन कोरोना नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी परवाह किये बिना निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचा. उन्होंने कहा ,‘‘ यह हमारी ओर से उनके लिये सलाम है । इस जर्सी को पहनना हमारे लिये फख्र की बात है.

The RCB team will proudly don a tribute jersey with the message “My Covid Heroes” both during training and matches for the entire tournament. More on this here. https://t.co/U6dMwfalvS