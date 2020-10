DC vs RCB विराट कोहली ने Live मैच में गेंद पर लगाई लार, फिर यूं मानी अपनी गलती..देखें Video

IPL 2020: DC Vs RCB: दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी (DC Vs RCB) के खिलाफ पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 196 रन बनाए जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने शानदार 53 रनों की पारी रही. स्टाइनिस के अलावा युवा पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने 43 रन बनाए. मैच के दौरान कोहली (Virat Kohli) से एक बड़ी गलती हो गई जिसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर इसके लिए माफी भी मांगी. दरअसल दिल्ली की पारी के तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ ने नवदीप सैनी की गेंद पर कवर पर ड्राइव किया जो सीधे आरसीबी कप्तान विराट कोहली के पास गई, कोहली ने गेंद को उठाया और गलती से गेंद पर लार लगाने लगे. हालांकि तुरंत की कोहली को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ उठाकर अपनी गलती के लिए स़ॉरी कहा. कोहली ने जो रिएक्शन दिया उसने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का दिल जीत लिया. सचिन ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन भी दिया.

What an incredible shot by @PrithviShaw there!



A million dollar reaction by @imVkohli after almost applying saliva on the ball.



Sometimes instincts takeover!



RCBvDC #IPL2020