IPL: पहले छाती पर खाई गेंद फिर तेवतिया ने लिया गेंदबाज से बदला, छक्का लगाकर गेंद भेजा स्टेडियम से बाहर ..देखें Video

IPL 2020 RR Vs RCB : राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Rajasthan Royals) को जीत के लिये 155 रन का लक्ष्य दिया. राजस्थान रॉयल्स ने महिपाल लोमरोर (Mahipal Lomror) के 47 रन और जोस बटलर (Jos Buttler) के 22 रन की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 154 रन बनाये. आखिरी समय में राहुल तेवतिया ने 12 गेंद पर 24 रन बनाए जिसके कारण ही राजस्थान एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच पाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के लिये युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने 24 रन देकर तीन और इसुरू उडाना ने 41 रन देकर दो विकेट हासिल किये. इसके अलावा नवदीप सैनी ने 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट लेने में कामयाबी पाई. राजस्थान की पारी में नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने अपनी गेंदबाजी के दौरान राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) पर बीमर का भी इस्तेमाल किया जिससे बल्लेबाज चोटिल होने से बच गया.

दरअसल 20वे ओवर की दूसरी गेंद पर नवदीप ने अपनी गेंद को फेंकने में ज्यादा हिम्मत लगा दी जिससे गेंद फुलटॉस हो गई और सीधे बल्लेबाज के छाती पर जाकर लगी.. वो तो भला हो की बल्लेबाज को ज्यादा चोट नहीं आई. तेवतिया नवदीप के द्वारा फेंकी गई बिमर से किसी तरह से बच निकले. जैसे ही सैनी की गेंद तेवतिया के छाती पर लगी गेंदबाज दौड़कर उनके पास गए और खेल भावना के तहत उनसे उनके चोट को लेकर बात करले लगे.

