IPL 2020: रोहित शर्मा आईपीएल में पहुंचे 5 हजारी क्लब में तो सुरेश रैना ने यूं किया रिएक्ट, ट्वीट हुआ वायरल

IPL 2020 रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आईपीएल करियर में 5000 रन पूरे कर लिए, आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले रोहित तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रोहित ने विराट कोहली (Virat Kohli) और सुरेश रैना (Suresh Raina) की बराबरी कर ली है. रैना और कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं. भारत के हिट मैन रोहित के 5000 रन पूरा होने पर सुरेश रैना ने ट्वीट कर रोहित को बधाई दी है. रैना ने ट्वीट में लिखा, '5k रन पूरा करने पर मेरे भाई रोहित को हार्दिक बधाई, एक और शानदार मील का पत्थर, आप पर गर्व है, आप और आगे जाएं...' बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले 5 हजार रन रैना ने बनाया था, रैना ने 23 मार्च 2019 को इस कमाल के आंकड़े को छूने में सफल रहे थे तो वहीं कोहली ने यह कारनामा 28 मार्च 2019 को किया था.

Heartiest congratulations my brother on achieving another great milestone of completing 5k runs @ImRo45. Proud of you, more power to you!#MIvsKXIP