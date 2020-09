IPL 2020: अभ्यास सत्र में रोहित और बुमराह के बीच हुआ मुकाबला, जानिए किसकी हुई जीत..देखें Video

IPL 2020: आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की टीम (Mumbai Indians) है. हर बार की तरह इस बार भी मुंबई की टीम खिताब जीतने की मजबूत दावेदार है. बता दें कि मुंबई के खिलाड़ियों ने आईपीएल से पहले जमकर पसीना बहाया है. फैन्स एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की तूफानी बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की यॉर्कर गेंद देखने को बेताब है. बता दें कि मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियल ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में रोहित शर्मा और बुमराह एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. फैन्स के लिए यह वीडियो आकर्षण का केंद्र है. मुंबई ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा, 'पलटन के डिमांड पर पेश है, रोहित बनाम बुमराह, कौन जीतेगा यह मुकाबला', देखें और जान जाएं.

