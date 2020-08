रोहित शर्मा बोले- इन दो खिलाड़ियों को फिर से मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए देखना चाहते हैं...देखें Video

फैन्स के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में रोहित ने ये भी बताया कि 2019 वर्ल्डकप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया गया शतक उनका फेवरेट शतक है. इसके अलावा रोहित ने भारतीय युवा खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि आज के समय में जो भी युवा खिलाड़ी टीम में आ रहें हैं सभी काफी अच्छे हैं और काफी सारा टैलेंट उनमें भरा पड़ा है. रोहित ने इसके अलावा ये भी कहा कि वो ग्लेन मैक्ग्राथ (Glenn McGrath) की गेंदबाजी पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं.

