IPL 2020 RR Vs CSK: मैदान पर जोफ्रा ऑर्चर का तूफान, 2 गेंद पर ऐसे बनाए 26 रन..देखें Video

IPL 2020 RR Vs CSK: सीएसके (CSK vs RR) के खिलाफ पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए जिसमें संजू सैमसन (Sanju Samson) ने 32 गेंद पर 74 रन और स्टीव स्मिथ ने 47 गेंद पर 69 रनों की पारी खेली. इसके अलावा आखिरी ओवर में जोफ्रा ऑर्चर (Jofra Archer) ने मैदान पर तहलका मचाया और लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) के ओवर में 30 रन जमाए. लुंगी एनगिडी के ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसे क्रिकेट फैन्स हमेशा याद रखेंगे. दिग्गज तेज गेंदबाज एनगिडी के ओवर में आर्चर ने लगातार 4 छक्के जमाकर फैन्स का दिल जीत लिया. इतना ही नहीं 2 गेंद पर जोफ्रा ने 26 रन बनाए. दरअसल हुआ ये कि ओवर की 4 गेंद पर 4 छक्के जोफ्रा ने लगाए जिसमें 2 गेंद पर नो बॉ़ल थी. ऐसे में सिर्फ 2 गेंद जो सही रही उसमें ही ऑर्चर को 26 रन मिले.

Ngidi never thought to finish like

6 6 6+nb 6+nb WD 0 1 1 1

30 Runs in last over 216/7 fantastic from Jofra archer well played #RRvCSK#RRvsCSK