IPL 2020: संजू सैमसन ने लिया हैरान करने वाला कैच, तो सचिन बोले- 'पता है कितना दर्द होता है..देखें Video

वहीं दूसरी ओर राजस्थान की जब बल्लेबाजी आई तो सैमसन कोई खास कमाल नहीं कर पाए और 9 गेंद का सामना करते हुए 8 रन बनाकर आउट हुए. बता दें कि आईपीएल 2020 में निकोलस पूरन ने अपनी फील्डिंग के दौरान एक ऐसा कारनामा किया था जिसकी चर्चा खूब हुई. पूरन ने बाउंड्री के बाहर ड्राइव लगाकर कैच को हवा में लपका और बाउंड्री पर गिरने से पहले ही गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था. पूरन की कोशिश को लेकर जोंटी रोड्स ने भी अपना रिएक्शन दिया था.

Brilliant catch by @IamSanjuSamson!



I know how much it hurts when you bang your head like this on the ground. I experienced it in the 1992 World Cup in our match against the WI when I took a catch. #IPL2020#RRvKKR