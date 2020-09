Sanju Samson की आतिशी पारी देखकर गौतम गंभीर ने किया Tweet, बोले- भारतीय क्रिकेट का सबसे बेहतरीन...

सचिन के अलावा गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी ट्वीट कर संजू सैमसन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. गंभीर ने अपने ट्वीट में सैमसन को भारत के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज करार दिया है. उन्होंने लिखा कि संजू न सिर्फ भारत के बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज हैं बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज भी हैं.

Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India!

Anyone up for debate?