IPL 2020: फाफ डु प्लेसी-शेन वॉट्सन की ओपनिंग जोड़ी ने IPL में रचा इतिहास, एक साथ बनाए कई रिकॉर्ड

IPL 2020 KXIP vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट दूसरी जीत दर्ज की. चेन्नई के ओपनर फाफ डु प्लेसी (Faf du Plessis) और शेन वॉट्सन (Shane Watson) ने मिलकर सीएसके को शानदार जीत दिला दी. दोनों ने मिलकर 181 रन बनाए. फाफ और वॉट्सन के द्वारा 181 रन की पार्टनरशिप आईपीएल में सीएसके की ओर से किसी भी विकेट के लिए किया गया सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. दोनों ने मिलकर मुरली विजय और माइक हसी के 159 रन की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. पंजाब के द्वारा दिए गए 179 रन के लक्ष्य को सीएसके ने 17.4 ओवर में 181 रन बनाकर हासिल कर लिया. वॉट्सन 53 गेंद पर 83 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं फाफ ने 53 गेंद पर 87 रन की पारी खेली. दोनों ने गजब की बल्लेबाजी की और पंजाब के गेंदबाजों को कोई सफलता हाथ आने नहीं दी.

The stand of 181* runs today between Watson and du Plessis..



- Highest for CSK in IPL for any wicket

- Highest v KXIP in IPL for any wicket

- Fourth highest opening stand in IPL#KXIPvCSK