IPL 2020: शेन वॉटसन अब नहीं खेलेंगे आईपीएल, सीएसके फैन्स हुए इमोशनल, बोले- 'Thank you..'

IPL 2020: शेन वॉटसन का क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, फैन्स बोले- Thank you..

Shane Watson ने क्रिकेट के सभी फॉ़र्मेंट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. अब वो अगले साल आईपीएल का भी हिस्सा नहीं रहेंगे. बता दें कि सीएसके (CSK) ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) के आखिरी मैच में जीत हासिल की थी, उसके बाद वॉट्सन ने अपने सभी साथी खिलाड़ियों को बताया कि वो अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब वो आईपीएल (IPL) का भी हिस्सा नहीं रहेगे. साल 2018 में वॉट्सन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्याल ले चुके थे. लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते आ रहे थे. 2018 आईपीएल फाइनल में वॉट्सन ने शानदार शतक जमाकर चेन्नई सुपरकिंग्स को तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. आईपीएल में वॉट्सन चेन्नई सुपरकिंग्स के पहले राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की टीम का भी हिस्सा रहे हैं. वॉटसन के संन्यास की खबर के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर थैंक्यू वॉटसन करते ट्रेंट चला रहे हैं. ट्रेंड में फैन्स वॉटसन को लेकर अपनी यादें शयर करते हुए काफी इमोशनल भी हो रहे हैं.

Something about CSK and Australian openers. The three trophies we won, there were 3 diff Aus openers. Always connected well with the franchise and became successful. Haydos, Hussey and finally Watson. #ThankyouWatsonpic.twitter.com/K3YKqgQ8I2 — Naveen (@imnsamyy) November 2, 2020

This will be remembered forever - the legacy of Shane Watson in IPL. pic.twitter.com/Ao7lj6FR3a — Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2020