IPL 2020: शेख जायद स्टेडियम पहले मैच के आयोजन के लिए तैयार, ICC ने जारी किया खूबसूरत VIDEO

चेन्नई और मुंबई (MI vs CSK) के बीच पहले मुकाबले के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का आगाज हो जाएगा. इस साल खेले जाने वाला पहला मुकाबला एक तरह से आप पिछले संस्करण के फाइनल की तरह ही ले सकते हैं. यूएई (UAE) के तीनों बेहतरीन और शानदार स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे. और शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसी को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया. और इस वीडियो के जरिए आईसीसी ने अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम की झलक दिखलाई. इसी स्टेडियम में चेन्नई और मुंबई के बीच पहला मैच खेला जाएगा. बता दें कि आईपीएल के तीनों मुकाबले अबुधाबी, शारजाह और दुबई में ये तीनों मैच खेले जाएंगे.

The Sheikh Zayad Stadium in Abu Dhabi, which is set to host the IPL opener today, was also one of the venues for last year's ICC Men's T20 World Cup Qualifier.



