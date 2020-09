RR vs KKR: कोलकाता की जीत में चमके अंडर-19 स्टार नागरकोटी और मावी, इयान बिशप बोले- '2 साल का इंतजार'

यही कारण रहा कि 2020 में यह युवा गेंदबाज बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहा है. IPL 2020 में कमलेश नागरकोटी ने 4 गेंद के अंदर 2 विकेट लेकर केकेआऱ के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए. राजस्थान के खिलाफ मैच में नागरकोटी ने जोफ्रा और जयदेव उनादकट का एक शानदार कैच भी लपका, वहीं, शिवम मावी (Shivam Mavi) ने भी 2 विकेट लिए और रोबिन उथप्पा का कैच भी लपका, इस मैच में शुभमन गिल (Shubhman Gill) ने भी कमाल की पारी खेली और 47 रन बनाकर आउट हुए, गिल भी 2018 में भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे थे जब भारतीय अंडर 19 टीम विश्व विजेता बना था. रॉयल्स के खिलाफ मैच में तीन युवा खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से दिखा दिया है कि वो आने वाले भारतीय क्रिकेट के भविष्य है. बता दें कि शिवम मावी को केकेआर ने आईपीएल 13 के लिए 3 करोड़ में किया रिटेन किया था. इन तीनों युवा खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस कर केकेआर टीम मैनेजमेंट के विश्वास पर खड़े उतरकर अपने सफल करियर की तरफ कदम बढ़ाया है.

It's been 2 years in the making waiting to see Shivam Mavi and Kamlesh Nargakoti together again. Great compliment to Venky Mysore and and @KKRiders for staying the course with these two young men.