IPL 2020: केकेआर के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने बनाए धुआंधार 88 रन, देखकर सचिन बोले- 'बल्ले से करारा प्रहार..'

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम के बल्लेबाजों ने 10 ओवर के बाद धुआंधार बल्लेबाजी की. खासकर पंत और अय्यर ने बीच के ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी कर दिल्ली के लिए विशाल स्कोर की नींव रखी.

श्रेयस के द्वारा बनाया गया 88 रन की पारी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से यूएई में खेली गई सबसे बड़ी पारी है. इससे पहले डुमिनी ने 2014 में यूएई में खेलते हुए नाबाद 67 रन बनाीए थे. वहीं शॉ ने आज 66 रनों की पारी खेली , जो यूएई में दिल्ली के बल्लेबाज के द्वारा खेली गई तीसरी सबसे बड़ी पारी है.

Highest Individual Score by DC Batsman in UAE Shreyas - 88* (Today) Duminy - 67* (2014) Prithvi - 66 (Today) Prithvi - 64 (2020) #DCvKKR

DC's total of 228/4 today,



- Highest v KKR in IPL

- Second highest for DC in IPL #KKRvsDC