IPL 2020: भारत के लिए जल्द खेलने की बात पर सौरव ने पडिक्कल को दिया यह संदेश

जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अगर भारत के युवा खिलाड़ियों में सबसे बड़ी खोज का नाम पूछा जाए, तो ज्यादातर पंडित और फैंस एकमत होकर एक ही नाम लेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के लेफ्टी ओपनर देवदत्त पडिक्कल. इस युवा बल्लेबाज ने बेंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए और जब कोई युवा बल्लेबाज विराट और एबी जैसे दिग्गजों से ज्यादा रन बनाए, तो इसके मतलब समझे जा सकते हैं. बता दें दि देवदत्त पडिक्कल ने टूर्नामेंट में 31.53 के औसत और पांच अर्द्धशतकों के साथ 473 रन का योगदान देते हुए खुद को ऐसे चर्चा में लाए कि अब बॉस सौरव गांगुली भी उनके मुरीद हो गए हैं.

What an absolute privilege it is to be playing for the @RCBTweets

Proud of the way we fought.

I would like to thank everyone for their love and support throughout the season.

We'll come back stronger. #PlayBoldpic.twitter.com/58WoeiM7T6