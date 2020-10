IPL 2020: निकोलस पूरन की तूफानी पारी, 17 गेंद पर ठोका अर्धशतक, बनाया यह रिकॉर्ड

IPL 2020 KXIP vs SRH: आईपीएल के 22वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बल्लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने 17 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफलता पाई, आईपीएल 2020 में किसी बल्लेबाज के द्वारा जमाया गया सबसे तेज अर्धशतक है. इसके अलावा आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं. वैसे, पूरन के अलावा 7 और बल्लेबाजों ने आईपीएल में 17 गेंद पर अर्धशतक जमाया है. आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड केएल राहुल (KL Rahul) के नाम है. राहुल ने 14 गेंद पर अर्धशतक जमाया है. इसके अलावा यूसुफ पठान और सुनील नरेन ने 15 गेंद पर आईपीएल में अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. सुरेश रैना ने आईपीएल में 16 गेंद पर पचासा लगाया है. अब पूरन ने 17 गेंद पर अर्धशतक जमाकर इस खास लिस्ट में खुद के नाम को शामिल कर लिया है. बता दें कि आईपीएल में निकोलस पूरन का यह पहला अर्धशतक है.

