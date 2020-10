IPL 2020: राजस्थान को जीत दिलाने के बाद ट्रेडिशनल 'बिहु' डांस करने लगे रियान पराग, जमकर नाचे...देखें video

IPL 2020: संजू सैमसन ने 'Jonny Bairstow' का लिया ऐसा कैच, देखने लगे SRH कप्तान डेविड वॉर्नर

दो ओवर में 29 रन बटोरने के बाद रॉयल्स को अंतिम तीन ओवर में 36 रन की दरकार थी. तेवतिया ने 18वें ओवर में राशिद पर लगातार तीन चौकों के साथ रॉयल्स को पलड़ा भारी किया। तेवतिया इसी ओवर में भाग्यशाली रहे जब गेंद उनके बल्ले और फिर विकेटकीपर के पैड से टकराने से बार विकेटों पर लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरी. इस समय वह क्रीज से बाहर खड़े थे. तेवतिया ने अगले ओवर में नटराजन की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा. खलील को अंतिम ओवर में आठ रन के लक्ष्य का बचाव करना था लेकिन पराग ने पांचवीं गेंद पर छक्के के साथ रॉयल्स को जीत दिला दी. अपनी टीम को जीत दिलाने के तुरंत बाद रियान पराग (Riyan Parag) डांस करने लगे, उन्होंने आसामी डांस राजस्थान रॉयल्स की जीत का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर पराग के आसामी डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) को ही मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

Best moment of the match was #Riyan's dance after hit winning six.. #RRvSRH#Tewatia well played both#Dream11IPL#SRHvRR#SRHvRRpic.twitter.com/TDb66sAxMH