IPl 2020: इतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने कराया है आईपीएल नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के लिए होने वाली नीलामी के लिए कुल 971 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी. पंजीकरण की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 थी. अब इसी महीने की 19 तारीख को कोलकाता में नीलामी की जाएगी. नीलामी में कुल 73 खाली जगहों को भरा जाना है और इसके लिए 215 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी हिस्सा लेंगे वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं खेलने वाले 754 खिलाड़ियों ने भी पहली बार आईपीएल में पंजीकरण कराया है. इनके अलावा दो खिलाड़ी एसोसिएट नेशन के हैं.

Which batsman can make most of runs in this #IPL ?



Favorite - Virat Kohli (RCB)



????Retweet - Suresh Raina (CSK)



Comment - David Warner (SRH)#IPL2020#IPLAuction@IPLpic.twitter.com/U83FGpjmPS