IPL 2020: सुरेश रैना ने Dubai से शेयर किया Video, आलीशान होटल में रह रहे हैं..देखें

IPL 2020: आईपीएल के 13वें सीजन के लिए सभी टीमों के खिलाड़ी यूएई पहुंच गए हैं. अब खिलाड़ी 6 दिन तक क्वारेंटाइन में रह रहे हैं. ऐसे में होटल के कमरे में बैठकर खिलाड़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के दिग्गज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में रैना ने अपने होटल के कमरे से बाहर के नजारे को दिखाया है. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जा रहा है. बता दें कि 15 अगस्त 2020 को रैना और (MS Dhoni) ने साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

Dubai Life ! Waking up to this skyline of Dubai #UAE#Dubaipic.twitter.com/d1A75AprDy