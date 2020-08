IPL 2020: सुरेश रैना IPL से हुए बाहर, इरफान पठान ने दिया रिएक्शन, दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा हूं

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी रैना के आईपीएल से बाहर होने पर रिएक्शन दिया है. इरफान ने ट्वीट कर लिखा कि रैना का बाहर होना चेन्नई के लिए बड़ झटका है. लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो निजी कारणों की वजह से आईपीएल (IPL) से बाहर हुए हैं.

Big blow to @ChennaiIPL but I wish and pray for my friend @ImRaina who pulled out from the upcoming ipl for personal reasons. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 29, 2020

Heart goes out to @ImRaina who is having to miss out on the #Dream11IPL for personal reasons. Having spoken to him recently on @cricbuzz, I know how desperate he was to do well. Huge blow to @ChennaiIPL. They have the resources to recover but then Raina and CSK are so intertwined — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 29, 2020

ऐसा पहली बार होगा जब रैना आईपीएल नहीं खेल पाएंगे. रैना आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. रैना साल 2008 से लगातार आईपीएल का हिस्सा रहे हैं. 2020 आईपीएल को लेकर भी रैना काफी उत्सुक थे.

When I read comments who will replace raina, my heart was broken. Everyone is moving to next step immediately. But being a raina fan, I was stuck in the same place with mindset will he return. — Surenthram Balaji (@surenthramm) August 29, 2020

Seeing someone other than you playing in for chennai at no. 3

will hurt like anything.

Being a Raina Fan is So tough now a days #SureshRaina

Take Care man pic.twitter.com/hFHLZya3J2 — Yuvraj Singh (@yuvraj24012003) August 29, 2020

ट्विटर पर जैसे ही रैना के आईपीएल में न खेलने की खबर आई लोग लगातार ट्वीट करते हुए अपना रिएक्शन दे रहे हैं. मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट कर सीएसके लिए रैना का इस आईपीएल में शामिल न होना बड़ी क्षति बताया है. भोगले ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछले महीने ही उनसे बात हुई थी, वो आईपीएल में खेलने को लेकर काफी व्याकुल थे. कमेंटेटर ने लिखा कि सीएसके और रैना एक दूसरे से गुथे हुए हैं. यकीनन यह सीएसके का बड़ा नुकसान है.

वहीं फैन्स भी ट्विटर पर हैरान हैं, फैन्स लगातार ट्वीट कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. रैना आईपीएल में अबतक 193 मैच खेल चुके हैं और इस दौरान 5368 रन बनाए हैं. रैना आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी हैं. रैना से पीछे एम एस धोनी (MS Dhoni) हैं जिन्होंने 190 मैच आईपीएल (IPL) में खेले हैं.

