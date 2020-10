IPL 2020: कुछ ऐसे यशस्वी जयसवाल को ट्रोल करने वाले को आकाश चोपड़ा ने दिया करारा जवाब

इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) को लेकर सोशल मीडिया पर 'टक-टक अकादमी' शब्द बहुत जोर-शोर से चल रहा है. इसके तहत ट्रोलर्स उन खिलाड़ियों को जमकर निशाना बना रहे हैं, जो धीमी बैटिंग कर रहे हैं. पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) और केदार जाधव (Kedar Jadhav) इस ग्रुप के खासे निशाने पर थे, लेकिन अब जब युवा यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) इस ग्रुप के निशाने पर आए, तो पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Akahsh Chopra) ने जयसवाल का बचाव करते हुए इन ट्रोलर्स को आड़े हाथ लिया. शुक्रवार को दिल्ली से मिली करारी हार में ओपनिंग करने आए यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 36 गेंदों पर 34 रन बनाए थे. इसमें उन्होंने दो छक्के भी लगाते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया, लेकिन ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स हैं. इन्हें कोई नहीं समझा सकता!

Before mocking a 19yo cricketer, please ask yourself—what were you doing when you were 19? The kid you're making fun of has already represented India at U-19 level, was Man of the Tournament at the World Cup & has scored a double-century in List-A cricket for Mumbai #YashasviBhav