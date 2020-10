IPL 2020: कुछ ऐसे सेलेक्टरों को जवाब देने की तैयारी में जुटे रोहित शर्मा, मुंबई ने बनायी खास रणनीति

करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी इस बात पर हैरान हैं कि आखिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का यह कैसा रवैया है कि नेट अभ्यास में दे-दनादन चौके-छक्के लगा रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर कर दिया गया है. सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) जैसे दिग्गज ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए हैरानी प्रकट की है, तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कितने गैर-पेशेवर ढंग से इस मुद्दे से निपटा गया और करोड़ों के पैकेज लेने वाले सेलेक्टर और बाकी लोग आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं. सोमवार को बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों फॉर्मेटों के लिए भारतीय टीम का ऐलान करते हुए कहा था कि रोहित शर्मा और इशांत शर्मा को चोट प्रोग्रेस पर बोर्ड की मेडिकल टीम नजर रखे हुए है, लेकिन टीम के ऐलान के कुछ देर बाद ही मुंबई इंडियंस ने रोहित की नेट प्रैक्टिस की तस्वीरें अपने आधिकारिक ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सभी को बताया कि रोहित तो पूरी तरह से फिट हैं!! ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीन वनडे, इतने ही टी20 और चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

Just what we love to see! Hitman in action at today's training #OneFamily#MumbaiIndians#MI#Dream11IPL@ImRo45pic.twitter.com/FBYIyhtcOW