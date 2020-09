IPL: 2020: पंजाब के इस युवा ऑलराउंडर ने अनूठे अंदाज से आरसीबी कोच साइमन कॉटिच का जीता दिल

यूएई पहुंचने के बाद जिस टीम ने अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है, वह विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयर चैलेंजर्स बेंगलो (Royal Challengers Banglore) है. यह एक इकलौती टीम अभी तक ऐसी रही है, जिसने "सफलतापूर्वक" अपने दो पूर्ण नेट सेशन आयोजित किए हैं. टीम के कोच और पूर्व कंगारू लेफ्टी बल्लेबाज साइमन कॉटिच दूसरे सेशन से तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं. जिस तरह से ट्रेनिंग सेशन में बल्लेबाजों ने यहां के हालात से खुद को समायोजित किया, उससे कॉटिच खुश हैं. आरसीबी ने दूसरे प्रैक्टिस सेशन को लेकर ऑफिशियल अकाउंट पर दो वीडियो जारी किए हैं.

There was one common emotion in the camp - Happiness. If the first hit was all about getting back to doing what you love, this one was about getting better, and working hard to get there.#PlayBold#IPL2020#WeAreChallengerspic.twitter.com/I3YDbRKu8e