ऐसे 5 विदेशी खिलाड़ी जो IPL 2020 में करेंगे डेब्यू, यह क्रिकेटर एक ओवर में लगा चुका है लगातार 5 छक्का

ये भी पढ़े: IPL 2020 के लिए राशिद खान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर शॉट मारने की तैयारी, प्रैक्टिस में ऐसे लगा रहे हैं दनादन छक्के..देखें Video

After taking ABD's wicket in the Mzansi Super League final, Udana is all set to team up with the South African great for his IPL debut.

.

His T20I numbers tell what Isuru Udana brings to the table.

.#PlayBold#IPL2020pic.twitter.com/WZjyVxWxxF — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 21, 2019

इसुरु उदाना

श्रीलंका के इसुरु उदाना (Isuru Udana) इस आईपीएल (IPL 2020) में अपना डेब्यू करेंगे. उदाना को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने 50 लाख की बेस प्राइस में खरीदा है. अबतक 30 टी-20 इंटरनेशनल में उदाना ने 31.91 की शानदार औसत के साथ 24 विकेट झटके हैं और साथ ही 230 रन 144.65 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाने में सफल रहे हैं. जरूरत पड़ने पर इसुरु उदाना धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि यदि उदाना को इस आईपीएल में मौका मिलता है तो विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम की नैय्या पार लगा पाएंगे.

ये भी पढ़े: ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट में भारत की ओर से किया डेब्यू, बाद में पाकिस्तान की तरफ से खेले

टॉम बेंटन

इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज टॉम बेंटन (Tom Banton) आईपीएल 2020 (IPL 2020) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे. केकेआर ने उन्हें आईपीएल 2020 के ऑक्शन में 1 करोड़ रूपये में खरीदा है. टॉम बेंटन टी-20 में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. केकेआर की टीम पिछले सीजन में ओपनिंग को लेकर काफी परेशान रही है. क्रिस लिन के जाने के बाद बेंटन पर केकेआर को धमाकेदार शुरूआत देने की जिम्मेदारी होगी. इंग्लैंड के इस तूफानी बल्लेबाज ने अबतक 34 टी-20 मैच खेले हैं इस दौरान 157.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 944 रन बनाएं हैं. टी-20 में बेंटन के नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है.

This is just extraordinary.



Tom Banton launches five consecutive sixes! #BBL09pic.twitter.com/STYOFVvchy — KFC Big Bash League (@BBL) January 6, 2020

Tom Banton ने बिग बैश लीग 2020 में सिडनी थंडर्स के खिलाफ मैच में 19 गेंदों पर 56 रनों धमाकेदार पारी खेली थी. बीबीएल (BBL) के इतिहास में टॉम बेंटन के द्वारा जमाया गया अर्धशतक दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा था. सिडनी थंडर्स के खिलाफ खेलते हुए बेंटन ने एक ओवर में 5 छक्के जमाने का कमाल भी अपने नाम करने में सफलता पाई थी. ऐसे में केकेआर उनसे इसी तरह का तूफानी अंदाज की उम्मीद आईपीएल 2020 (IPL 2020) में कर रहा होगा. इंग्लैंड की ओर से बेंटन ने अबतक 3 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इंटरनेशनल टी20 में भी इस बल्लेबाज ने 164.70 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाएं हैं.

एलेक्स कैरी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) भी इस साल आईपीएल (IPL 2020) में अपना डेब्यू मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं. कैरी को आईपीएल 2020 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम ने 2.40 करोड़ रूपये में खरीदा है. कैरी की टी-20 इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो उन्होंने अबतक 28 मैच खेले हैं और इस दौरान 173 रन ही बना पाए हैं लेकिन टी-20 में उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है. 74 टी20 मैचों में कैरी ने 1621 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 131.25 का रहा है. टी20 में कैरी ने एक शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं.

#KnightsIn2019 ft. Chris Green



More grip, more spin



The off-spinner will be making his IPL debut with us & we are looking forward to it #KKR#KorboLorboJeetbo#Cricket@chrisgreen_93pic.twitter.com/THxmHjMHrf — KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 29, 2019

क्रिस ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन (Chris Green) को केकेआर (KKR) ने 20 लाख में खरीदा है. ग्रीन युवा ऑलराउंडर हैं और पॉवर प्ले के दौरान बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ग्रीन ने अबतक 82 टी-20 मैचों में 506 रन बनाएं हैं और साथ ही 65 विकेट लेने में सफल रहे हैं. क्रिस ग्रीन (Chris Green) को हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है लेकिन केवल 26 साल में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मे अपनी प्रतिभा से हर किसी को हैरान जरूर किया है. क्रिस ग्रीन (Chris Green) एक शानदार स्पिन गेंदबाज हैं. इस आईपीएल में वो क्या गुल खिलाते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

शेल्डन कॉटरेल

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल (Sheldon Cottrell) को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने 8.5 करोड़ की मोटी रकम देखकर खरीदा है. कॉटरेल आईपीएल 2020 (IPL 2020) में अपना डेब्यू करेंगे. 140-150 kmph की गति से गेंदबाजी करने वाले इस गेंदबाज को आईपीएल में देखना काफी रोमांचक होने वाला है. कॉटरेल ने अबतक 88 टी-20 मैच खेले हैं और 123 विकेट लेने में सफल रहे हैं. शेल्डन कॉटरेल (Sheldon Cottrell) लेफ्ट ऑर्म एंगल से अपनी गेंदबाजी में विविधता रखने में सफल रहते हैं जिससे बल्लेबाज को काफी परेशानी होती है. किंग्स इलेवन पंजाब ने यही कारण है कि इतनी भारी रकम देकर कॉटरेल को अपनी टीम में शामिल किया है.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.