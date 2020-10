IPL 2020: आईपीएल के आधे पड़ाव तक इन युवाओं ने छोड़ा गहरा असर, कोचों ने बयां किया सकारात्मक पक्ष

यह भी पढ़ें: राजस्‍थान के खिलाफ चेन्‍नई की बल्लेबाजी रही फ्लॉप, केदार जाधव को लेकर बने Memes और जोक्स

Blessed and honoured to be share the field with @imVkohli pic.twitter.com/BdVIDswDvV

इनमें सबसे आगे हैं राजस्थान के लिए रणजी खेलने वाले युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, जिन्होंने खासा प्रभावित किया है. रवि ने खेले अभी तक 9 मैचों में 32 ओवरों में 7.90 के इकॉनमी रेट से 9 विकेट चटकाए हैं. और हेड कोच अनिल कुंबले के मार्गदर्शन में मैच दर मैच इस गेंदबाज ने प्रभावित किया है और क्रिकेट पंडित मान रहे हैं आने वाला समय रवि विश्नोई का है. वहीं, ऐसा कम होता है कि कोई युवा भारतीय सीमर अपनी छाप 19 साल की उम्र में ही छोड़ता दिखाई पड़े, लेकिन हापुड़ जैसे छोटे शहर से आने वाले राजस्थान के 19 साल के कार्तिक त्यागी एक ऐसे सीमर हैं, जिनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं. शेन वॉटसन जैसे बल्लेबाज सहित कार्तिक अभी तक जिन्होंने रॉयल्स के लिए खेले 6 मैचों में फेंके 23 ओवरों में 6 विकेट चटकाए हैं, लेकिन इस युवा ने 135-140 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर मैसेज दिया है कि अगर इसकी देखभाल अच्छी तरह से की गई, तो आने वाला समय कार्तिक का है.

यह भी पढ़ें: Virendra Sehwag के 5 अनोखे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

युवा कार्तिक त्यागी के कोच और पूर्व रणजी क्रिकेटर विपिन वत्स ने कहा. "कार्तिक उनके पास तब आए थे, जब वह 13-14 साल के थे. और हापुड़ के छोटे से गांव से आने वाले त्यागी के लिए मैंने उनके घर स्थित घेर (गांव में जानवरों को बांधने वाली जगह) से ही ट्रेनिंग की शुरुआत करायी, जिसका कार्तिक ने शिद्दत से पालन किया और नतीजा सामने है". वत्स ने कहा, "कार्तिक को आईपीएल के दौरान मैच दर मैच उन्होंने बताया है कि कहां और कैसे गेंदबाजी करनी है और वह सही ट्रैक पर हैं. कार्तिक का मजबूत पक्ष यह है कि मानसिक रूप से मजबूत हैं और पिटाई के बाद बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते. एक लड़ने वाली मानसिकता है कार्तिक की".

WATCH - Priyam Garg's dual catch delights.



Athletic and energetic and eyes on the ball always. Outstanding couple of catches from Priyam Garg.https://t.co/LpF23Cv62a#Dream11IPL