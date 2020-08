IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान आज करेगी BCCI, ये भारतीय कंपनी हैं रेस में, जानिए डिटेल्स

IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर (IPL 2020 Title Sponsorship) के लिए कंपनियों के बीच रेस आज खत्म हो जाएगी. बीसीसीआई (BCCI) आईपीएल के 13वें सीजन के टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान आज करेगी. बता दें कि चीनी कंपनी Vivo के हटने के बाद बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के लिए टेंडर जारी किया था. आज यानि 18 अगस्त को बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा कर देगी. बता दें कि 18 अगस्त को बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर के अलावा आईपीएल 202 के शेड्यूल की घोषणा भी कर सकती है. आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की रेस में देसी कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों में टाटा एंड संन्स, ड्रीम इलेवन, बायजू, अनअकेडमी और पतंजलि का नाम शामिल है. InsideSport के रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि टाइटल स्पॉन्सर की रेस से बाहर हो गई है तो वहीं टाटा एंड संन्स और बायजू के स्पॉन्सर बनने की उम्मीद ज्यादा है.

According to InsideSport, Patanjali out of the IPL title sponsorship for the upcoming season as Tata Sons emerge as the favorite to win the bid.