IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बना Dream11, तो ट्विटर पर हुई Memes की बरसात, बने ऐेसे Jokes

आईपीएल स्पांन्सर की रेस में ड्रीम11 (Dream11) के बाजी मारने पर लोगों ने एक बार सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. कई यूजर ने माना कि यह तो होना ही था. बता दें कि आईपीएल 2020 का आगाज सितंबर में होगा.

कोरोना वायरस के कारण इस बार आईपीएल यूएई में खेला जाने वाला है. कई क्रिकेट पंडितों का मानना है कि इस बार आईपीएल टीवी पर सबसे ज्यादा बार देखें जाएंगे. बता दें कि 15 अगस्त को ही धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ऐसे में आईपीएल में धोनी को देखने के लिए क्रिकेट फैन्स बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा बीसीसीआई अब जल्द ही आईपीएल 2020 के शेड्यूल की घोषणा करने वाला है.

It's official now. DREAM 11 wins the title sponsorship rights for IPL 2020. I can finally make my dream team to play and dream to win a dream 11 match in the Dream 11 IPL 2020. #Dream11#IPL2020pic.twitter.com/Df8WAbGvUk