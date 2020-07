19 सितंबर से 8 नवंबर तक होगा IPL 2020, चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने की पुष्टि

पटेल ने कहा, ‘‘संचालन परिषद जल्द ही बैठक करेगी लेकिन हमने कार्यक्रम तय कर लिया है. यह 19 सितंबर से शुरू होकर आठ नवंबर तक होगा. हमें सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. यह पूरा 51 दिन का आईपीएल होगा.' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अक्टूबर नवंबर में होने वाली टी20 विश्व कप को स्थगित करने के फैसले के बाद आईपीएल का आयोजन संभव हो गया है. पटेल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खतरे से बचने के लिये मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है और बीसीसीआई अधिकारिक रूप से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को लिखेगा. पटेल ने कहा, ‘‘हम एसओपी बना रहे हैं और यह कुछ दिनों में तैयार हो जायेगी। दर्शकों को अनुमति देना या नहीं देना संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार पर निर्भर करेगा. हमने इस पर फैसला उनकी सरकार पर छोड़ दिया हैय फिर भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. हम अधिकारिक रूप से भी यूएई बोर्ड को लिखेंगे.'



