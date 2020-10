IPL: मैक्सवेल ने बाउंड्री लाइन पार करते हुए पकड़ा Rohit Sharma का कैच, फिर हुआ ऐसा..देखें Video

IPL 2020 MI Vs KXIP: किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ मुंबई इंडियंस (Mumbai Indian) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 70 रनों की शानदार पारी खेली, अपनी पारी में रोहित ने 45 गेंद का सामना किया. 70 रनों की तूफानी पारी में हिट मैन ने 8 चौके और 3 छक्के जमाए. रोहित की पारी का अंत मोहम्मद शमी ने किया. बता दें कि शमी की गेंद पर रोहित ने लॉग ऑफ की ओर हवा में खेला जिसे पहले तो ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) बाउंड्री पर कैच लिया और जैसे ही उन्हें लगा कि कैच लेते ही वो बाउंड्री लाइन को पार कर लेंगे तो उन्होंने हाथ में आए कैच को समय रहते सामने खड़े जेम्स नीशम (James neesham) की तरफ फेंक दी. नीशम ने खड़े होकर आसानी के साथ मैक्सवेल के द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ लिया. मैक्सवेल की सूझबूझ के कारण रोहित अपना शतक नहीं बना पाए और 70 रन के स्कोर पर आउट हुए. रोहित ने आईपीएल करियर में 5000 रन भी पूरे किए.

Last 6 overs produced 104 for @mipaltan. There is no limit to the imagination, to what the modern player can do.