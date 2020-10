IPL 2020: दो साल बाद CSK ने मोनू कुमार को दिया डेब्यू का मौका, Memes की हुई बरसात, लोग बोले- 'आ गया कटप्पा मामा..'

RCB vs CSK: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 43वें मैच में आरसीबी (RCB) के खिलाफ सीएसके की टीम (CSK) में मोनू कुमार (Monu Kumar DEBUT IN IPL 2020) ने डेब्यू किया. बता दें कि सीएसके ने 2018 में ही मोनू कुमार (Monu Kumar) को 20 लाख रूपये में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था, लेकिन पिछले 2 सीजन में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था. लगभग 2 साल के बाद मोनू सिंह को धोनी ने सीएसके के टीमें मौका दिया है. आरसीबी के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में मोनू ने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 20 रन देकर 2 विकेट लिए. सीएसके की टीम में मोनू सिंह के डेब्यू को लेकर ट्विटर पर लोगों ने मीम्स और जोक्स भी बनाए जो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल पिछले 2 साल से मोनू टीम में बने रहे थे और बेंच पर ही बैठे रहे. ऐसे में जैसे ही टॉस के वक्त धोनी (MS Dhoni) ने मोनू के डेब्यू की खबर दी वैसे ही लोग सोशल मीडिया पर इस 25 साल के खिलाड़ी को लेकर बातें करने लगे.

बता दें कि भले ही मोनू को सीएसके की ओर से खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन अकसर वो धोनी और साक्षी के साथ दिखाई पड़ जाते थे. अब जब उन्हें आरसीबी के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला तो फैन्स ने ट्विटर पर उनकी तस्वीर पोस्ट की और मजाकिया मीम्स बनाने लगे. यहां तक कि एक यूजर ने उन्हें कटप्पा मामा भी कह दिया. सोशल मीडिया पर मोनू के मीम्स को खूब पसंद भी किया जा रहा है. इस मैच से पहले मोनू ने अपने टी-20 करियर में 22 मैच झारखंड की ओर से खेले थे.

Monu Kumar making his debut for CSK today. Dhoni full on charity mood — Vasanth???? (@gully_point) October 25, 2020

सीएसके के खिलाफ पहले खेलते हुए आरसीबी ने केवल 145 रन ही 20 ओवर में बनाए थे. आरसीबी की ओर से कोहली ने 50 (Virat Kohli) रन की पारी खेली. चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा विकेट सैम कुरेन ने चटकाए. कुरेन ने 3 विकेट लेकर आरसीबी की पारी को ज्यादा स्कोर करने नहीं दिया.

I bet 90% of the CSK fans always thought Monu Singh is support staff of the team. #IPL — Silly Point (@FarziCricketer) October 25, 2020

