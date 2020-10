SRH vs CSK: वाइड देने के लिए अंपायर ने जैसे ही हाथ निकाला, MS Dhoni हो गए गुस्सा और फिर..देखें Video

IPL 2020 के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने शेन वाटसन (42 रन) और अम्बाती रायुडू (41 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिये 81 रन की साझेदारी के बाद गेंदबाजों की बदौलत मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 20 रन से शिकस्त देकर वापसी की. वाटसन ने अपनी पारी के दौरान 38 गेंद में एक चौके और तीन छक्के जड़े जबकि रायुडू ने 34 गेंद में तीन चौके और दो छक्के लगाये. इससे सीएसके ने टॉस जीतकर छह विकेट पर 167 रन बनाये. रविंद्र जडेजा ने अंत में 10 गेंद में तीन चौके और एक छक्के से नाबाद 25 रन का योगदान दिया. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिये केन विलियमसन की 57 रन (39 गेंद में सात चौके) की अर्धशतकीय पारी भी के काम नहीं आ सकी और टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 147 रन ही बना पायी. रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. जडेजा ने आखिरी समय में तेजी से रन बनाए थे और गेंदबाजी के दौरान 1 विकेट भी लेने का कमाल कर दिखाया था.

