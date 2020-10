IPL 2020: सीजन में फ्लॉप चल रहे रॉबिन उथप्पा ने तोड़ा नियम, IPL कमेटी दे सकती है सजा..देखें Video

बता दें कि इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर बरप रहा है, ऐसे में आईसीसी ने गेंद पर लार लगाने की प्रक्रिया को बैन किया हुआ है, कोरोना वायरस को देखते हुए आईसीसी ने सुरक्षा को लेकर कई नियम बनाए हैं उसमें से यह भी है. अब जब उथप्पा से ऐसी गलती हुई है तो आईपीएल कमेटी इसपर फैसला ले सकता है. बता दें कि बीसीसीआई ने भी आईपीएल में गेंद पर लार के इ्स्तेमाल को बैन किया हुआ है. उथप्पा ने गेंद पर लार लगाकर आईसीसी के गाइडलाइन का गलती से उल्लंघन कर दिया है.

