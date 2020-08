IPL 2020 के लिए UAE रवाना होने से पहले क्रिकेटर विजय शंकर ने की सगाई, देखें Photo

ये भी पढ़े- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे खत पर सुरेश रैना ने दिया रिएक्शन, बोले- इससे बेहतर प्रशंसा कुछ नहीं हो सकती

बता दें कि भारतीय क्रिकेटर विजय शंकर ने 2018 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. इसके अलावा 2019 में मेलबर्न वनडे में अपने करियर का पहला वनडे मैच खेलने उतरे थे. 2019 वर्ल्ड कप में विजय शंकर को अंबाती रायडु की जगह टीम में चुना गया था जिसकी चर्चा काफी हुई थी. हालांकि चोटिल होने के बाद विजय वर्ल्डकप से बाहर हो गए थे.

Congratulations to @vijayshankar260 and Vaishali on their engagement #OrangeArmy#SRHFamilypic.twitter.com/zrpGqlit0X