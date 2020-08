IPL 2020: पहले नेट सेशन के बाद विराट ने की दिल की बात, पांच महीने क्रिकेट से दूर था, लेकिन महसूस किया कि...

यह आरसीबी का फुल ट्रेनिंग सेशन था, जिसकी तस्वीरें आरसीबी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट की हैं. और प्रैक्टिस के बाद विराट कोहली ने अपने दिल की बात अपने अकाउंट पर व्यक्त की, जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस प्रदान करेगी.

Bold Diaries: First Practice Session



Watch how the first net session in over 5 months went for most of our players! ????#PlayBold#IPL2020#WeAreChallengerspic.twitter.com/vWsSutD4vw — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 29, 2020

कोहली ने नेट प्रैक्टिस की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "आखिरी बार करीब पांच महीने पहले मैंने मैंने मैदान में पैर रखा था. लेकिन जब मैं नेट में बल्लेबाजी के लिए गया, तो महसूस हुआ कि मानो छह दिन पहले ही मैदान में गया था" वास्तव में यह एक बड़े क्रिकेटर की एक बड़ी सोच है, जिसमें उन्होंने अपनी मनोदशा को व्यक्त किया है.

विराट कोहली ने अपने अकाउंट पर नेट प्रैक्टिस की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, तो टीम के अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया गया है. विराट की तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे खिलाड़ी वॉर्म-अप सेशन के लिए कैसे दूरी बनाकर रनिंग कर रहे हैं.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.

