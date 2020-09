IPL 2020: विराट कोहली का दिखा आक्रमक अंदाज, विरोधी टीमों के गेंदबाजों के लिए बनेंगे मुसीबत..देखें Video

वीडियो में आरसीबी कप्तान ने कहा कि 5 महीने के बाद जब प्रैक्टिस के दौरान थ्रो फेंके तो कंधों में खिंचाव महसूस हुआ था लेकिन समय के साथ सब ठीक हो रहा है. हमारी ट्रेनिंग शानदार हुई है. कोहली ने कहा कि ट्रेनिंग करने के साथ मांसपेशियां पहले की तरह काम करने लगीं है. अब खिलाड़ी पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं.

More intense, more hungry than ever before, and more balanced, Virat Kohli speaks about his progress after two weeks of practice in the UAE ahead of Dream 11 IPL 2020. pic.twitter.com/l2ovA1IgGf