IPL 2020: चोरी-छिपे Virat Kohli पहुंचे दुबई, शेयर की तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल

IPL 2020: विराट कोहली (Virat Kohli) दुबई पहुंच गए हैं. कोहली ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है. कोहली ने तस्वीर शेयर कर कैप्शन में 'दुबई' नाम लिया है. बता दें कि आज ही आरसीबी की टीम (RCB) यूएई के लिए उड़ान भरी है. आरसीबी टीम के साथ कोहली एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए थे, जिसके बाद फैन्स ने कप्तान को खूब ट्रोल किया था. बता दें आरसीबी ने ट्विटर प्रोफाइल से तस्वीर शेयर की गई है. तस्वीर में सभी आरसीबी के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) टीम के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे.

Virat Kohli New Instagram Post. King Kohli has reached Dubai. Everyone's waiting ended Virat Kohli's first pic & Latest pic in Dubai.!! Hello Dubai!! @imVkohli#GOAT🐐 pic.twitter.com/IKGJRk3Xte