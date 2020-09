रोहित की रणनीति के सामने फेल हुए विराट कोहली, IPL 2020 में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL 2020 MI Vs RCB: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ मैच में आरसीबी कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का खराब फॉर्म जारी रहा और केवल 3 रन बनाकर लेग स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) की गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हाथों लपके गए. अबतक खेले तीनों मैच में कोहली कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं और कुल 18 रन ही बनाने में सफल रहे हैं. आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब आईपीएल की शुरूआती 3 मैचों को मिलाकर कोहली 20 रन के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं. हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में कोहली 14 रन बना पाए थे तो वहीं पंजाब के खिलाफ दूसरे मैच में केवल 1 रन ही बनाकर आउट हुए. वहीं अब मुंबई के खिलाफ तीसरे मैच में 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे. कोहली का खराब फॉर्म आरसीबी टीम के लिए मुश्किले खड़ा कर रहा है. साल 2019 के आईपीएल में अपने शुरूआती 3 मैचों तक कोहली ने 55 रन बना लिए थे. इससे पहले साल 2010 के आईपीएल में कोहली ने अपनी शुरूआती 3 पारियों के दौरान 35 रन बनाए थे.

18 runs in first three games for Kohli this IPL, his lowest in first three innings of an IPL season. #Kohli in first 3 inns of an IPL season:

2008 - 37

2009 - 64

2010 - 35

2011 - 106

2012 - 71

2013 - 163

2014 - 80

2015 - 72

2016 - 187

2017 - 154

2018 - 109

2019 - 55

2020 - 18