IPL 2020: विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के साथ फोटो शेयर करके लिखा यह मजाकिया मैसेज..

SRH के मनीष पांडे ने बताया, RR के खिलाफ इस योजना पर काम करके हासिल की जीत..

This pic takes me back to school days. 4 guys from the same class, and AB is the kid who's finished homework and is prepared and the other 3 know they are in trouble pic.twitter.com/KmJ1XtAUJa