IPL 2020: विराट ने कराए "डांसिंग एक्सरसाइज" के दर्शन, तो फैंस ने दिया इसे एक अलग ही मुकाम, VIDEO देखें

आपने अभी तक खेल मैदान पर अलग तरह की एक्सरसाइज देखी होंगी, लेकिन जो एक्सरसाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) लेकर आए हैं, उसे देखकर आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा. और आपको कोहली इस नए तरीके का भी पता चलेगा, जिससे आप एक तरह से डांसिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं!! दरअसल विराट की इस 'डांसिंग एक्सरसाइज' के दर्शन खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में वीरवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) मुकाबले से पहले हुए और इस दौरान विराट ने तमाम खिलाड़ियों के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे खेल का लुत्फ उठाना चाहिए. यूं तो विराट कोहली (Virat Kohli) पहले भी कई मौकों पर अपने डांस के जुनून और स्किल्स को दिखा चुके हैं, लेकिन वीरवार को जो "डांसिंग एक्सरसाइज" सामने आयी, वह कोहली का एक अलग ही अंदाज दिखा गयी.

King Kohli Dance.



Quote the Tweet and Say How is it... #ViratKohli@imVkohli#PlayBold#RCBvKXIPpic.twitter.com/lUGPp3mzJg