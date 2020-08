IPL 2020: बालकनी में जाकर विराट कोहली ने किया वर्कआउट, फैन्स बोले- समझो RCB जीत ही गया..VIDEO

हाल ही में कोहली ने आरसीबी टीम के खिलाड़ियों से वीडियो कॉल के जरिए बात की और साथ ही कहा कि इस बार हम लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आईपीेएल के दौरान एक गलती हमारे लिए हार लेकर आएगी. कोहली ने वीडियो कॉल में सभी खिलाड़ियों को गलती न करने को लेकर बात की है.

We can feel the energy! ⚡ #PlayBold #ViratGang

विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी होगी. आरसीबी टीम के सभी खिलाड़ी और स्टाफ होटल 'वाल्डॉर्फ एस्टोरिया, दुबई' में रह रहे हैं.

They say hardwork dont go in vain but here it will