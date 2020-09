IPL 2020 केएल राहुल का विराट कोहली ने छोड़ा कैच, खुद पर ही हंसने लगे आऱसीबी कप्तान..देखें Video

ट्विटर पर कोहली के कैच को लेकर लोगों ने काफी ट्वीट किए और उन्हें ट्रोल किया. कोहली को लेकर लोगों ने मजेदार जोक्स भी बनाए. बता दें कि पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बनाए थे जिसके जवाब में बैंगलोर की टीम 17 ओवर में 109 रन पर ऑल आउट हो गई. पंजाब की ओर से गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, मुरुगन अश्विन को 3-3 विकेट मिला तो वहीं शमी और मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला.

Jis tarah se @RCBTweets ke wickets gir rhe hai, waise to India ki GDP bhi ni giri thi..!!



What a great performance by @imVkohli@devdpd07 both of them were only 99 runs away from their centuries and @joshphilippe2 only 100 runs away from his century.#Respect#rcbvskxip