DC Vs SRH: डेविड वॉर्नर-जॉनी बेयरस्टो ने विकेटों के बीच दिखाया 'अनोखी रनिंग बिटवीन द विकेट'..देखें Video

IPL 2020 DC Vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेेंदबाजी का फैसला किया. हैदराबाद के लिए डेविड वॉर्नर (David Warner) और जॉनी बेयरस्टो ( Jonny Bairstow) ने पारी की शुरूआत की. दोनों ने मिलकर 77 रनों की शुरूआत दी. 77 रन के योग पर वॉर्नर लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) के द्वारा आउट कर लिए गए, वॉर्नर ने 33 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली. वॉर्नर को मिश्रा वे विकेटकीपर के द्वारा कैच लपकवा कर पवेलियन भेजवाया. आउट होेने से पहले वॉर्नर और बेयरस्टो ने मिलकर शानदार 'रनिंग विदविन द विकेट' करते हुए पिच के बीच में जमकर दौड़ लगाई और तेजी से कई दफा एक रन को दो रनों में तब्दील किया.आईपीएल के ऑफिशियर ट्विटर पर दोनों के 'रनिंग बिटवीन द विकेट' वाले वीडियो को शेयर किया है. फैन्स दोनों के इस तरह से 'रनिंग बिटवीन द विकेट' वाले वीडियो को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं. गौरतलब है कि वॉर्नर कप्तान के तौर पर 50वां मैच खेल रहे हैं.

