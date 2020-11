KKR Vs RR: कार्तिक ने पकड़ा गोता लगाकर हैरान करने वाला कैच, इरफान भी हैरान..देखें Video

IPL 2020: KKR Vs RR: दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भले ही बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन अपनी विकेटकीपिंग से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे. आईपीएल 2020 (IPL 2020) में फील्डरों ने कई हैरान करने वाले कैच लिए लेकिन राजस्थान के खिलाफ मैच में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) का जैसा कैच दिनेश कार्तिक ने लिया उसने सभी फील्डरों के कैच को पीछे छोड़ दिया है. पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर स्टोक्स का कैच कार्तिक ने हवा में उड़कर अपनी बायीं ओर छलांग लगाकर ऐसा कैच लिया जिसको भूलाया नहीं जा सकेगा. कार्तिक के कैच को देखकर बल्लेबाज स्टोक्स को भी यकीन नहीं हुआ. आईपीएल में कार्तिक ने अबतक विकेटकीपर के तौर पर 109 कैच लपक लिए हैं. ऐसा कर उन्होंने धोनी की बराबरी कर ली है. धोनी ने भी आईपीएल में 109 कैच लपके हैं. राजस्थान के खिलाफ मैच में पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंदबाजी का कहर देखने को मिल रहा है.

इयोन मॉर्गन की आतिशी पारी, 30 गेंद पर अर्धशतक जमाकर किया कमाल, स्टोक्स के एक ओवर में लगे 24 रन

Has to be one of the finest catch of IPL 2020. What a grab from Dinesh Karthik. pic.twitter.com/3yhXKAqR62 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 1, 2020

hatss off re...

Dinesh kartik..what a catch man!!!!#dineshkarthik#kkrvsrr

This catch will definitely win the match!!

Take a bow man! At the age of 35#IPL2020pic.twitter.com/9SHK5CKxfm — (@realkunal7) November 1, 2020

कार्तिक के कैच को देखकर इरफान पठान ने अपना रिएक्शन ट्वीट के जरिए दिया है. इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में पंक्षी की तरह उड़कर विकेटकीपर को कैच लेते देखते हैं लेकिन ऐसा मैंने यूएई में अभी -अभी देखा है. इरफान के ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और जमकर लोग उसपर कमेंट भी कर रहे हैं.

We've seen birds on the cricket ground only in Australia... there's one that flew in the UAE just now ... what a catch @DineshKarthik — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 1, 2020

बेन स्टोक्स केवल 18 रन बनाकर आउट हुए, आउट होने से पहले स्टोक्स ने 2 चौका और 1 छक्का लगा चुके थे. लेकिन कार्तिक के सुपरमैन प्रयास के सामने स्टोक्स का बल्ला थम गया और निराश होकर पवेलियन की राह लौटे.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​