IPL 2020 UAE: 15 महीने बाद मैदान पर दिखेंगे धोनी, माही के स्वागत के लिए बने ऐसे Memes

आईपीएल में धोनी की कप्तानी में टीम सीएसके 8 बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही है. फैन्स एक बार फिर धोनी को अपने पुराने अंदाज में देखने की चाहत लिए हुए हैं. फैन्स का इंतजार आखिरकार आज खत्म होने वाला है.

#MIvCSK

Rohit or Dhoni - if you had to pick one to captain your IPL side#IPL2020@4_vedipic.twitter.com/jSiJugfQiU — Anil 4 Vedi (@4_vedi) September 19, 2020

इस बार सीएसके की टीम में सुरेश रैना और हरभजन सिंह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. दोनों निजी वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं. मुंबई के साथ सीएसके का मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. मैच का सीधा प्रसारण भारत के समयानुसार शाम साढड़े 7 बजे से होगा.

CSK and MI fans talking about Winning the match, meanwhile RCB fans : #MIvCSKpic.twitter.com/5g8aKnDeQg — Sherry (@ThookBaaz) September 18, 2020

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.